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Халка могут дисквалифицировать на 12 матчей за удар соперника между ног

Халка могут дисквалифицировать на 12 матчей за удар соперника между ног
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Полузащитник «Атлетико Минейро» Халк может быть дисквалифицирован на 12 матчей за инцидент, произошедший во время встречи 3-го тура чемпионата Бразилии с «Коритибой» (2:2), сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, в борьбе с футболистом «Коритибы» бывший игрок «Зенита» попал сопернику между ног вместо мяча. Халк получил жёлтую карточку за этот эпизод.

По информации источника, спортивный суд рассмотрит инцидент 18 мая в Рио-де-Жанейро. Нападающий может получить от 4 до 12 матчей дисквалификации, если суд признает его поведение проявлением физической агрессии.

Права на видео принадлежат CBF

Встреча закончилась вничью 2:2, а бразильский игрок «Атлетико Минейро» отметился голевой передачей в первом тайме. В нынешнем сезоне Халк принял участие в 4 матчах чемпионата Бразилии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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