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Кроос поддержал игроков «Баварии», раскритикованных за поездку на Ибицу после поражения

Кроос поддержал игроков «Баварии», раскритикованных за поездку на Ибицу после поражения
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Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о поездке футболистов мюнхенской «Баварии» на Ибицу после поражения в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 с «Майнцем» (1:3).

«Хорошо, что они это сделали, несмотря на поражение в Майнце. Сейчас многие, в основном СМИ, считают, что могут диктовать взрослым людям, что им делать в выходные. Игроки «Баварии» достигли цели, им было что праздновать, и они официально получили два выходных дня от своего работодателя», — приводит слова Крооса Sport1.de со ссылкой на Einfach mal Luppen.

Напомним, «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии сезона-2021/2022. Мюнхенская команда в 10-й раз подряд стала триумфаторами национального первенства.

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