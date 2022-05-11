Люк Уилкшир: Черчесов вместо Шварца? «Динамо» нужен кто-то более молодой и перспективный

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил идею приглашения в клуб главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.



«Если Станислав Черчесов решит вернуться из «Ференцвароша» в Россию, он мог бы привести «Динамо» к первому месту? Ха, кто знает. Всё возможно. Но если вы спросите лично моё мнение, я бы его не выбрал. Мне кажется, можно найти кого-то более перспективного. Посмотрите на Шварца, какую энергию он передаёт футболистам. Это очень важный момент, особенно учитывая молодость состава «Динамо». У Черчесова этой энергии нет. Клубу нужен кто-то молодой, напористый. А я готов вернуться в «Динамо» в любой день, как поступит предложение.



Всё зависит от того, какое видение будущего у людей, принимающих решение. Нужен кто-то, кто будет соответствовать философии, пытаться ставить команде яркий футбол. Я не могу так с ходу дать ответ», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».