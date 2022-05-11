Люк Уилкшир: Черчесов вместо Шварца? «Динамо» нужен кто-то более молодой и перспективный

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил идею приглашения в клуб главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.
«Если Станислав Черчесов решит вернуться из «Ференцвароша» в Россию, он мог бы привести «Динамо» к первому месту? Ха, кто знает. Всё возможно. Но если вы спросите лично моё мнение, я бы его не выбрал. Мне кажется, можно найти кого-то более перспективного. Посмотрите на Шварца, какую энергию он передаёт футболистам. Это очень важный момент, особенно учитывая молодость состава «Динамо». У Черчесова этой энергии нет. Клубу нужен кто-то молодой, напористый. А я готов вернуться в «Динамо» в любой день, как поступит предложение.
Всё зависит от того, какое видение будущего у людей, принимающих решение. Нужен кто-то, кто будет соответствовать философии, пытаться ставить команде яркий футбол. Я не могу так с ходу дать ответ», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».
- 11 мая 2022
-
15:27
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:44
-
14:26
-
14:24
-
14:15
-
14:10
-
14:06
-
14:01
-
13:58
-
13:52
-
13:51
-
13:39
-
13:36
-
13:23
-
13:16
-
13:04
-
12:56
-
12:49
-
12:39
-
12:33
-
12:26
-
12:24
-
12:15
-
12:14
-
11:59
-
11:57
-
11:57
-
11:50
-
11:48
-
11:36
-
11:29
-
11:25