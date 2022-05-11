Матч 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» обслужит Павел Кукуян

Назначены бригады арбитров, которые будут работать на матчах 29-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте РФС.



13 мая (пятница)



«Сочи» – «Нижний Новгород»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Роман Усачёв; инспектор – Юрий Чеботарёв.



14 мая (суббота)



«Уфа» – «Арсенал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Баскаков.



«Ростов» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гончар.



«Локомотив» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Вячеслав Харламов.



«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.



15 мая (воскресенье)



«Урал» – «Рубин»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.



«Спартак» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Эдуард Малый.



«Краснодар» – ЦСКА: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Сергей Зуев.