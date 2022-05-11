Гвардиола — о тратах «Сити»: «Ливерпуль» в 1980-х или «МЮ» Фергюсона, кто потратил больше?

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола жёстко отреагировал на обвинения его клуба в больших тратах на трансферы. Вчера, 10 мая, «Сити» объявил о подписании норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда за € 75 млн.

«Послушайте, «Ливерпуль» в 1970-х или 1980-х или «Манчестер Юнайтед» с сэром Алексом Фергюсоном — кто потратил больше денег?

Кто потратил больше денег? Это был «Норвич»? «Норвич» потратил больше денег за этот период?

Или какие-то другие команды… «Лестер»? «Лестер» потратил больше денег, чем они? Нет. Они потратили больше денег, чем другие. Но деньги, потраченные ими тогда, воспринимаются совсем по-другому, чем те, которые тратим мы сегодня.

Я уже говорил, что не собираюсь менять это восприятие.

Когда мы размещаем здесь, на передней части наших футболок, Etihad, люди говорят: «О, это переплата». Но теперь «МЮ» и «Ливерпуль» будут получать спонсорские вознаграждения, возможно, даже большие, чем мы, потому что, возможно, это заслуженно, потому что они хорошо работают, потому что генеральный директор хорошо провёл переговоры.

Они получают большие контракты ещё и потому, что их владельцы из Соединённых Штатов Америки или другой страны, так что теперь всё идеально», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.