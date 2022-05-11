Гвардиола — о критике от Эвра: он старается дать яркий комментарий, чтобы вернуться в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал высказывание бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра о том, что наставнику «горожан» не нужны игроки с яркой индивидуальностью.

«Мне не нужны игроки с яркой индивидуальностью? Хорошо. Я не согласен, Патрис!

Сейчас я не играю. Мне, безусловно, нужны личности и хорошие игроки, чтобы добиваться успеха. В противном случае меня бы тут не было.

Я не читал его высказываний и не знал о них. Я был тренером «Барселоны», мюнхенской «Баварии», тренирую сейчас здесь, и везде у меня были замечательные, невероятные игроки. Я мог бы привести хороший список с точки зрения их индивидуальности и характера. Большинство из них выиграли чемпионаты мира, Европы, Лиги чемпионов и национальные лиги.

Патрис, если бы мы были рядом, я бы показал тебе прямо сейчас всю ту индивидуальность и характер моих игроков, которые у них есть. Может быть, Эвра прав, а может быть, он старается дать комментарий поярче, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед» и работать там. Может быть, сейчас есть хорошая возможность», — приводит слова Гвардиолы Goal.