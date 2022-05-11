«Спартак» и «Енисей» объявили стартовые составы на матч 1/2 финала Кубка России

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Енисей».



«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Кофрие, Жиго, Джикия, Пруцев, Мартинс, Мозес, Бакаев, Промес, Николсон.



Запасные: Селихов, Свинов, Литвинов, Рассказов, Чернов, Классен, Маркитесов, Денисов, Шитов, Соболев, Игнатов.



«Енисей»: Опарин, Феррейра, Кичин, Бевеев, Ланин, Шакуро, Зотов, Иванов, Канаплин, Окладников, Глушков.



Запасные: Ребров, Молтенинов, Ломакин, Масловский, Гыстаров, Маркин, А. Рукас, Т. Рукас, Чибисов, Лапшов, Саная, Самойлов.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Игорь Демешко (Химки). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).