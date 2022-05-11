В «Спартаке» отреагировали на возможный уход Хачатурянца с поста президента РПЛ
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на возможный уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги.
«Как «Спартак» относится к возможному уходу Хачатурянца? Насколько мы знаем, Хачатурянц пока исполняет свои обязанности. С нашей стороны будет некорректно комментировать как-то эту информацию. Наше руководство совершенно спокойно контактирует и работает с Ашотом Рафаиловичем. У нас никаких проблем с ним нет. Нам кажется, что эти слухи преждевременны», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост президента Российской Премьер-Лиги по окончании сезона-2021/2022.
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