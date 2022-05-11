Баженов: не чемпионство «Зенита», а финал «Динамо» — «Спартак» станет украшением сезона

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов высказался о победе красно-белых в полуфинальном матче Кубка России с «Енисеем» (3:0).
«Не чемпионство «Зенита», а именно финал Кубка России «Динамо» — «Спартак» в «Лужниках» станет украшением этого сезона. Думаю, болельщики обеих команд будут с нетерпением ждать этого матча, будет бешеный ажиотаж. Даже в моём окружении все хотят попасть на этот финал! Потому что это вообще класс! Я буду болеть за своих, но независимо от того, кто победит, это будет праздник футбола.
Две команды достойны друг друга. «Динамо» более стабильно в сезоне, хотя в конце есть какой-то спад. «Спартак» всё равно в какой-то стадии трансформации. Главное, что «Спартак» вышел в финал, где всё решает одна игра. На бумаге шансы равные», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 11 мая 2022
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