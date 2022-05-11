Ваноли рассказал, что ему сложно было изменить в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о победе красно-белых в полуфинальном матче Кубка России с «Енисеем» (3:0).

«С реализацией были проблемы. Так было и до меня. Не хватало нам последнего паса. Иногда было положение вне игры, иногда мы запаздывали. Но в последних трёх матчах мы забили восемь голов, хотя могли забить и больше. Я сделал большой акцент на атаку, изменил игру в центре поля, перестроил её в «Спартаке». Это было сложно», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».