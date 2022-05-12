Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Вулверхэмптоном» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат перенесённого матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Вулверхэмптоном» (5:1).



«Мы сыграли очень хорошо, зная, что на этом стадионе сложно играть. Три очка у нас, впереди отдых и игра с «Вест Хэмом» в следующем туре. Мы всё время пропускаем голы тогда, когда этого не заслуживаем. Мы контролировали ситуацию на том отрезке. Пропустив, мы быстро забили и сами, это нам помогло.

Последние 2-3 месяца Де Брёйне провёл превосходно, особенно в чемпионате. Он наш ключевой игрок в этой части сезона. Он оказывает нам большую помощь. Кевин всегда думает о том, что будет лучше для команды», — цитирует Гвардиолу BBC.

После 36 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 89 очков. «Вулверхэмптон» с 50 очками находится на восьмой строчке в таблице.