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Футболисты и тренеры ЦСКА прошли курс первой помощи

Футболисты и тренеры ЦСКА прошли курс первой помощи
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Сотрудники медицинского штаба ЦСКА, а также ряд футболистов и тренеров прошли курс повышения квалификации по оказанию первой доврачебной помощи, сообщает пресс-служба клуба.

«Лекция проведена в соответствии с курсом на непрерывное повышение квалификации всех сотрудников нашего медицинского департамента. Присутствие игроков и тренеров также было очень важным, поскольку подобные знания могут пригодиться любому – как на футбольном поле, так и за его пределами. Прохождение курсов по оказанию экстренной помощи и своевременные грамотные действия в непредвиденных ситуациях – это шанс на сохранение жизни, когда дело в том числе может касаться близких или друзей», — цитирует пресс-служба главного врача ЦСКА Эдуарда Безуглова.

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