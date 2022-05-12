Агент Языджи сообщил, что трансфер футболиста в ЦСКА практически совершён

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался о будущем клиента.
«Трансфер Языджи в ЦСКА на постоянной основе практически совершён? Да! Юсуф и ЦСКА хотят быть творцами истории армейцев в РПЛ в следующем сезоне. Если Языджи захочет перейти в другую команду на следующий год, он хочет, чтобы ЦСКА получили деньги за трансфер. Ведь они очень хорошо общались с нами и уважали нас. Семья ЦСКА тоже заслуживает отдельного уважения. Мы точно ответим взаимностью!
Мы надеемся, что это выразится в завоевании Кубка победителей РПЛ в следующем году. Поднять трофей за ЦСКА — главный источник мотивации для Юсуфа, который сделает его самым счастливым футболистом», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 8 голов.
- 12 мая 2022
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