Александр Мостовой: сборная России уже играла с молодёжкой — никто ничего не понял

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение национальной команды не проводить тренировочный сбор и матчи после завершения сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Нормально. Это логично. Во-первых, сейчас сезон закончится, все в отпуск уйдут. Смысл кого-то собирать, смысл что-то проводить. Я не вижу смысла. Наоборот, все разъедутся и буду спокойно готовиться к следующему сезону. Недавний пример: когда молодёжная сборная играла с основной. Все приехали, сыграли между собой, и никто ничего не понял. В чём был смысл?



Собираться в международные паузы в новом сезоне? Когда сезон начнётся, будут паузы на сборные. Там тогда можно будет собраться. Сейчас ничто не давит. Поэтому делай, что хочешь. С кем играть сборной? Для этого есть люди, есть РФС. Пускай они и решают», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.