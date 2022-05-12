Игрок «Атлетико» Де Пауль оценил попадание клуба в Лигу чемпионов в 10-й раз подряд

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль прокомментировал попадание «матрасников» в Лигу чемпионов в 10-й раз подряд.
«Мы очень рады, что вышли в Лигу чемпионов в десятый раз подряд — создаём прекрасный прецедент. «Атлетико» — большая команда с историей, мы должны играть в лучших турнирах, бороться за титул в Испании. Стычка между Облаком и Лоди в матче с «Эльче»? Это нормально, иногда такое бывает», — цитирует Де Пауля AS.
11 мая на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Атлетико». Гости одержали победу – 2:0.
После 36 сыгранных туров «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 67 очков. «Эльче» с 39 очками находится на 14-й строчке в таблице.
«Атлетико» обыграл «Эльче» в матче 36-го тура Примеры:
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