«Такому платью да ещё бы голову». Радимов стихами ответил Салиховой на критику «Зенита»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая заявила, что игры сине-бело-голубых смотрят только ради московской команды, и что против клуба из Санкт-Петербурга будет болеть вся страна.
«Сегодня сидел, по привычке листал соцсети — и наткнулся на примелькавшуюся в последнее время авторшу, и тут же припомнилось стихотворение Владимира Маяковского:
«В смокинг вштопорен,
побрит что надо.
По «Арене Открытие»
гуляю грандом
Размяк характер —
всё мне
нравится.
Талии —
кубки.
Ногти —
в глянце.
Крашеные губки
розой убиганятся».
А заканчивается стихотворение так. Мне кажется, то, что надо:
Брошки — блещут…
на тебе! —
с платья
с полуголого.
Эх,
к такому платью бы
да ещё бы…
голову», — цитирует Радимова «Спорт-экспресс».
Напомним, встреча «Спартака» с «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – в 16:30 мск.
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