«Такому платью да ещё бы голову». Радимов стихами ответил Салиховой на критику «Зенита»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая заявила, что игры сине-бело-голубых смотрят только ради московской команды, и что против клуба из Санкт-Петербурга будет болеть вся страна.



«Сегодня сидел, по привычке листал соцсети — и наткнулся на примелькавшуюся в последнее время авторшу, и тут же припомнилось стихотворение Владимира Маяковского:



«В смокинг вштопорен,

побрит что надо.

По «Арене Открытие»

гуляю грандом



Размяк характер —

всё мне

нравится.

Талии —

кубки.

Ногти —

в глянце.

Крашеные губки

розой убиганятся».



А заканчивается стихотворение так. Мне кажется, то, что надо:



Брошки — блещут…

на тебе! —

с платья

с полуголого.

Эх,

к такому платью бы

да ещё бы…

голову», — цитирует Радимова «Спорт-экспресс».



Напомним, встреча «Спартака» с «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – в 16:30 мск.