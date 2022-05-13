«Тоттенхэм» одержал над «Арсеналом» самую крупную победу с момента основания АПЛ

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках перенесённого матча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу – 3:0.



Победа «Тоттенхэма» над «Арсеналом» со счетом 3:0 — это самая крупная победа в «Тоттенхэма» в Северолондонском дерби с момента основания английской Премьер-лиги. Также это самая крупная победа «шпор» над «канонирами» с 1983 года (5:0)

После 36 туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Канониры» набрали 66 очков. «Тоттенхэм» с 65 очками идёт следом за «Арсеналом» в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у которого 89 очков.