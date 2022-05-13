Артета о судействе в матче с «Тоттенхэмом»: это позор, была уничтожена такая красивая игра

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался недоволен судейством в перенесённом матче 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур». «Арсенал» потерпел разгромное поражение со счётом 0:3. С 33-й минуты команда играла в меньшинстве после удаления Роба Холдинга.

«Если я скажу то, что думаю, меня отстранят на шесть месяцев. Я не умею лгать, поэтому предпочитаю не говорить того, что думаю. Я не могу сказать, что я думаю.

Я не недоволен своими игроками. Я горжусь своими игроками. Я хочу, чтобы судьи предстали перед камерой и объяснили свои решения. Это позор, потому что сегодня была уничтожена такая красивая игра. Решение принято. Мы не можем его изменить. Судья должен принимать решение в футболе», — приводит слова Артеты BBC.

После 36 туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков. «Тоттенхэм» с 65 очками идёт на пятом месте.