Хет-трик в ворота «Леванте» стал для Винисиуса первым в карьере

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оформил хет-трик в матче 36-го тура Ла Лиги против «Леванте» (6:0).
Для бразильского нападающего это первый хет-трик в карьере. Также в поединке с «Леванте» 21-летний футболист сделал результативную передачу на Карима Бензема.
В текущем сезоне Винисиус сыграл в 50 матчах во всех турнирах за «Реал», забив 21 гол, а также отдав 15 голевых передач.
Напомним, что «сливочные» разгромили «Леванте» со счётом 6:0. После 36 туров в чемпионате Испании сезона-2021/2022 «Реал» находится на первом месте в турнирной таблице. «Сливочные» смогли набрать 84 очка. «Леванте» с 29 очками располагается на последнем, 20-м месте в таблице.
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