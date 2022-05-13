Конте: Артета много жалуется. Ему нужно больше сосредоточиться на своей команде

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте ответил на жалобы наставника «Арсенала» Микеля Артеты на судейство после перенесённого матча 22-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась победой «Тоттенхэм» со счётом 3:0.

«Артета много жалуется. Ему нужно больше сосредоточиться на своей команде. Он должен больше сосредотачиваться на своей работе и продолжать работать, потому что он очень хорош. Слышать, как кто-то все время жалуется, не очень хорошо. Вы слышите, как я жаловался в матче с «Ливерпулем» на Фабиньо и все фолы? Нет. Он может последовать моему совету, если захочет, но если нет, то мне все равно», — приводит слова Конте Goal.

После 36 туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков. «Тоттенхэм» с 65 очками идёт на пятом месте.