Сергей Семак рассказал о кадровом состоянии «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровом состоянии своей команды в преддверии матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским «Спартаком». Игра пройдёт в воскресенье, 15 мая, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
«К матчу со «Спартаком» готовятся все игроки, которые принимали участие в последних встречах. Тяжёлые травмы у Ловрена и Караваева, плюс у Крицюка. Остальные все готовятся к матчу. На поле выйдут сильнейшие. На матч едут все. Играть будут те, кто лучше готов», — сказал Сергей Семак на пресс-конференции.
Напомним, «Зенит» досрочно завоевал золотые медали РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
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