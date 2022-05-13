Волкан Булут будет исполнять обязанности главного тренера «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дисквалифицирован на один матч Российской Премьер-Лиги по итогам игры с «Крыльями Советов» (2:5). На встречу 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера выведет Волкан Булут.

«13 мая состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, где, помимо прочего, рассматривалась красная карточка главного тренера «Динамо» Сандро Шварца, которую он получил после финального свистка в матче 28-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

По результатам заседания комитет принял решение не применять к главному тренеру дополнительной дисквалификации, кроме автоматической дисквалификации на 1 матч. Таким образом, главный тренер бело-голубых пропустит игру 29-го тура с «Локомотивом» в эту субботу.

По решению Шварца, исполнять его функции во время игры с «Локомотивом» будет тренер Волкан Булут», — сообщает пресс-служба «Динамо» на официальном сайте клуба.