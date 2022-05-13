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Языджи и Фукс пропустят матч ЦСКА с «Краснодаром». Футболисты остались в Москве

Языджи и Фукс пропустят матч ЦСКА с «Краснодаром». Футболисты остались в Москве
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что полузащитник Юсуф Языджи и защитник Бруно Фукс пропустят матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Краснодаром».

«Юсуф Языджи и Бруно Фукс пропустят матч в Краснодаре по медицинским показаниям. У Юсуфа обострилась проблема со спиной, и он остался в Москве для прохождения обследования. А Бруно перенёс небольшое стоматологическое вмешательство, сейчас он чувствует себя хорошо», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА состоится 15 мая. Встреча начнётся в 19:00 мск. Обслужит матч на стадионе «Краснодар» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.

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