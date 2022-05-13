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Булыкин: «Локомотиву» уже ничего не надо, а «Динамо» нужны очки в борьбе за второе место

Булыкин: «Локомотиву» уже ничего не надо, а «Динамо» нужны очки в борьбе за второе место
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Динамо» — «Локомотив» ‑ это московское дерби. Единственное — железнодорожникам ничего не надо уже, а «Динамо» очень нужны очки, чтобы побороться с «Сочи» за вторую строчку. Думаю, что динамовцы выйдут на матч с боевым настроем, чтобы выиграть этот матч, а «Локомотив» постарается при своих болельщиках дать бой гостям. Думаю, нас ждёт результативная ничья при равной игре», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Встреча пройдёт на «РЖД-Арене» и начнётся в 16:30, а вход на стадион откроется за два часа до стартового свистка — в 14:30.

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