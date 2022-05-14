Тренер «Ниццы»: жду, когда игрок заявит о своей гомосексуальности в раздевалке
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Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье заявил, что ждёт, когда кто-то из футболистов сделает каминг-аут.
«Я знаю, что такое подчёркивать различия. Я знаю об этом и на личном уровне. Несколько лет назад гомосексуальные люди не могли нормально жить. Сейчас многие табу и барьеры пали. Однако, как я считаю, этого мало. Я терпеливо жду, когда игрок заявит о своей гомосексуальности в раздевалке. Твёрдо убеждён, что это не создаст никаких проблем для его одноклубников», — цитирует Галтье RMC Sport.
Ранее сообщалось, что французским специалистом интересуется «Лион». Отношения Галтье со спортивным директором Жюльеном Фурнье ухудшились с января, когда тренер почувствовал, что его недостаточно поддержали в январское трансферное окно.
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