Тренер «Ниццы»: жду, когда игрок заявит о своей гомосексуальности в раздевалке

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье заявил, что ждёт, когда кто-то из футболистов сделает каминг-аут.

«Я знаю, что такое подчёркивать различия. Я знаю об этом и на личном уровне. Несколько лет назад гомосексуальные люди не могли нормально жить. Сейчас многие табу и барьеры пали. Однако, как я считаю, этого мало. Я терпеливо жду, когда игрок заявит о своей гомосексуальности в раздевалке. Твёрдо убеждён, что это не создаст никаких проблем для его одноклубников», — цитирует Галтье RMC Sport.

Ранее сообщалось, что французским специалистом интересуется «Лион». Отношения Галтье со спортивным директором Жюльеном Фурнье ухудшились с января, когда тренер почувствовал, что его недостаточно поддержали в январское трансферное окно.