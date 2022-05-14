Гари Невилл: «Тоттенхэм» завершит сезон в топ-4 АПЛ. Я бы поставил на это деньги

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о борьбе за попадание в четвёрку лучших в английской Премьер-лиге.
«Думаю, что «Тоттенхэм» обыграет «Бёрнли» и «Арсеналу» нужно будет выигрывать два последних матча, но я не уверен, что они смогут это сделать. Поэтому думаю, что «Тоттенхэм» завершит сезон в первой четвёрке АПЛ. Я бы поставил на это деньги», — приводит слова Невилла Sky Sports.
Лондонский «Арсенал» в 36 матчах набрал 66 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (65) — на пятом месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (89). В первую тройку также входят «Ливерпуль» (86) и лондонский «Челси» (70).
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