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«Уфа» — «Арсенал»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ

«Уфа» — «Арсенал»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Уфы» и тульского «Арсенала» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на Центральном стадионе города Уфа. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Арсенал».

«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Иванов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.

Запасные: Кукушкин, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Мрзляк, Милетич, Жамалетдинов, Ортис.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачёв, Гулиев, Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Кайнов, Марков.

Запасные: Шамов, Суханов, Радакович, Кулешин, Пантелеев, Э. Кангва, Хабибов, Луценко, Панченко, Аджоев, Деспотович.

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