«Уфа» — «Арсенал»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и тульского «Арсенала» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на Центральном стадионе города Уфа. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Арсенал».



«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Иванов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.



Запасные: Кукушкин, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Мрзляк, Милетич, Жамалетдинов, Ортис.



«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачёв, Гулиев, Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Кайнов, Марков.



Запасные: Шамов, Суханов, Радакович, Кулешин, Пантелеев, Э. Кангва, Хабибов, Луценко, Панченко, Аджоев, Деспотович.