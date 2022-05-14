«Ростов» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 14 мая, состоится матч «Ростов» — «Химки». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Химки».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Иван Абросимов (Санкт-Петербург).



«Ростов» набрал 35 очков в 28 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (29) — на 12-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».