Александр Дюков рассказал, когда станет известен формат проведения РПЛ в следующем сезоне

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда станет известен формат проведения Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023.
«Повестка исполкома уже сформирована. На нём будут подведены итоги сезона, который завершается. Также на исполкоме мы планируем рассмотреть вопрос формата проведения соревнований в следующем сезоне. Как вы знаете, российские клубы и сборная отстранены в следующем международном сезоне. У нас появляются дополнительные окна, поэтому мы будем рассматривать различные варианты, которые позволят нашим командам проводить больше игр.
Существует и разработано несколько вариантов. Создана рабочая группа, в которую вошли представители лиги и клубов. Подготовлено несколько сценариев, среди которых есть проведение Кубка РПЛ. На данный момент преждевременно делать выводы и говорить о том, какой из вариантов является предпочтительным. В том числе и мораторий на вылет? Да, безусловно. Рабочая группа прежде всего должна завершить свою работу. Далее — свои наработки будут представлены исполкому, а исполком уже примет решение.
Будем ли мы после исполкома 24-го числа понимать, что нас ждёт в следующем сезоне? Да, безусловно. Рабочая группа работает вдолгую или только на следующий сезон? Пока задача, стоящая перед ней, – предложить тот формат проведения наших внутренних соревнований, который позволил бы сохранить и повысить спортивный уровень этих соревнований и повысить зрительский интерес. Когда задача будет решена, рабочая группа может продолжить свою работу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 14 мая 2022
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:30
-
14:27
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:09
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:31
-
13:30
-
13:18
-
13:15
-
13:13
-
12:58
-
12:52
-
12:38
-
12:34
-
12:28
-
12:00
-
11:58
-
11:45
-
11:33
-
11:22
-
11:12
-
11:02
-
11:00
-
10:36
-
10:25