Александр Дюков рассказал, когда станет известен формат проведения РПЛ в следующем сезоне

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда станет известен формат проведения Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023.



«Повестка исполкома уже сформирована. На нём будут подведены итоги сезона, который завершается. Также на исполкоме мы планируем рассмотреть вопрос формата проведения соревнований в следующем сезоне. Как вы знаете, российские клубы и сборная отстранены в следующем международном сезоне. У нас появляются дополнительные окна, поэтому мы будем рассматривать различные варианты, которые позволят нашим командам проводить больше игр.



Существует и разработано несколько вариантов. Создана рабочая группа, в которую вошли представители лиги и клубов. Подготовлено несколько сценариев, среди которых есть проведение Кубка РПЛ. На данный момент преждевременно делать выводы и говорить о том, какой из вариантов является предпочтительным. В том числе и мораторий на вылет? Да, безусловно. Рабочая группа прежде всего должна завершить свою работу. Далее — свои наработки будут представлены исполкому, а исполком уже примет решение.



Будем ли мы после исполкома 24-го числа понимать, что нас ждёт в следующем сезоне? Да, безусловно. Рабочая группа работает вдолгую или только на следующий сезон? Пока задача, стоящая перед ней, – предложить тот формат проведения наших внутренних соревнований, который позволил бы сохранить и повысить спортивный уровень этих соревнований и повысить зрительский интерес. Когда задача будет решена, рабочая группа может продолжить свою работу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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