Глава РФС рассказал, на каком этапе находится внедрение Fan ID в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о внедрении паспорта болельщика (Fan ID) в Российской Премьер-Лиге.



«У меня нет для вас новой информации по Fan ID. Как вы знаете, работу над этим проектом ведёт правительство, а именно министерство цифровых технологий и министерство спорта. Что касается РФС и РПЛ, то мы дали свои предложения, которые направлены на то, чтобы сделать получение Fan ID удобным и прозрачным. Ряд наших предложений уже принят, по другим мы ждём комментария», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее досрочно чемпионом России сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира входят «Сочи» (53) и «Динамо» (52).