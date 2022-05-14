«Ростов» — «Химки»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Химок» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Химки».



«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин, Лангович, Сильянов, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Голенков.



Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Турищев.



«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Магомедов, Руденко.



Запасные: Генералов, Юран, Филин, Николас, Главчич, Долгов, Садыгов.

«Ростов» набрал 35 очков в 28 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (29) — на 12-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».