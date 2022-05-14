«Ростов» — «Химки»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Химок» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Химки».
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин, Лангович, Сильянов, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Голенков.
Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Турищев.
«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Магомедов, Руденко.
Запасные: Генералов, Юран, Филин, Николас, Главчич, Долгов, Садыгов.
«Ростов» набрал 35 очков в 28 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (29) — на 12-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 14 мая 2022
-
16:24
-
16:19
-
16:11
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:52
-
15:52
-
15:45
-
15:45
-
15:27
-
15:25
-
15:21
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:30
-
14:27
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:09
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:31
-
13:30
-
13:18
-
13:15
-
13:13
-
12:58