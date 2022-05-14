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Сандро Шварц следит за матчем «Локомотив» — «Динамо» из пресс-ложи

Сандро Шварц следит за матчем «Локомотив» — «Динамо» из пресс-ложи
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц присутствует на матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Немецкий специалист следит за ходом встречи из пресс-ложи.

Напомним, Шварц не может руководить командой в этой встрече из-за красной карточки, полученной в матче 28-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:5). Немецкий специалист вступил в перепалку с судьями и был наказан за нарушение.

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Динамо» проходит в эти минуты на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Динамо».

«Динамо» набрало 52 очка в 28 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (44) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

«Локомотив» — «Динамо». Сандро Шварц попрощается со вторым местом РПЛ «Локомотив» — «Динамо». Сандро Шварц попрощается со вторым местом РПЛ
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