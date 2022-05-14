Сандро Шварц следит за матчем «Локомотив» — «Динамо» из пресс-ложи

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц присутствует на матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Немецкий специалист следит за ходом встречи из пресс-ложи.
Напомним, Шварц не может руководить командой в этой встрече из-за красной карточки, полученной в матче 28-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:5). Немецкий специалист вступил в перепалку с судьями и был наказан за нарушение.
Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Динамо» проходит в эти минуты на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Динамо».
«Динамо» набрало 52 очка в 28 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (44) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 14 мая 2022
-
18:03
-
18:02
-
17:55
-
17:50
-
17:37
-
17:34
-
17:32
-
17:25
-
17:21
-
17:10
-
17:08
-
17:07
-
17:01
-
16:50
-
16:43
-
16:40
-
16:39
-
16:37
-
16:24
-
16:19
-
16:11
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:52
-
15:52
-
15:45
-
15:45
-
15:27
-
15:25
-
15:21
-
15:00
-
14:54
-
14:50