«Локомотив» — худшая команда РПЛ по числу пропущенных мячей из-за пределов штрафной

Сегодня, 14 мая, проходит матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Второй гол гостевой команды из-за пределов штрафной забил Арсен Захарян. «Локомотив» пропустил 13-й мяч в нынешнем сезоне чемпионата России из-за пределов штрафной площади — худший результат в лиге. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Забитый мяч Арсена Захаряна в ворота московского «Локомотива». Для просмотра видео щелкните по любой части экрана:

По сведениям источника, у ближайшего преследователя на семь подобных пропущенных мячей меньше. 10 мячей из-за пределов штрафной площади пропустил Маринато Гильерме, три — Даниил Худяков.