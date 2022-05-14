Булыкин — о 3:3 в матче «Динамо» — «Локо»: одни расслабились, а вторым было нечего терять

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин прокомментировал итог матча между «Локомотивом» и «Динамо» (3:3) в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Такие матчи являются украшением РПЛ. «Локомотив» — молодцы, что не бросили играть при счёте 1:3. Они показали болельщикам хороший футбол и немного подставили подножку «Динамо».



«Динамо» расслабилось, а «Локомотиву» было нечего терять. Второй гол был неплохой, когда Кухта выбежал: этот мяч одним придал уверенности, а других заставил понервничать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте.