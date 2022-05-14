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Кононов: РПЛ будет прогрессировать независимо от того, будут играть иностранцы или нет

Кононов: РПЛ будет прогрессировать независимо от того, будут играть иностранцы или нет
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Российский специалист Олег Кононов высказался о возможном изменении уровня Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в случае ухода всех иностранных футболистов.

«Мы всё равно будем прогрессировать, независимо от того, будут ли играть иностранцы. Сейчас во всех клубах большое внимание уделяется молодому поколению», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, в середине весны 2022 года ФИФА разрешила иностранным футболистам, выступающим в клубах чемпионата России, прерывать контракт с командой в одностороннем порядке до 30 июня 2022 года. Многие игроки ушли в аренду в другие команды, часть легионеров продолжает оставаться без клуба. О судьбе иностранных футболистов после 30 июня не сообщается.

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