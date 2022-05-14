Маринато Гильерме: «Локомотив» на правильном пути, нужно чуть-чуть потерпеть

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о ситуации в команде.

«Я считаю, что мы на правильном пути. Нужно чуть-чуть потерпеть. За последние пять лет мы выигрывали Кубок и чемпионат. Мы сами виноваты, что сейчас показали такой результат, приучив болельщиков. Уверен, скоро у нас всё будет хорошо. Ребята тоже верят. Только терпение нужно. Скоро отпуск, потом сборы, потом всё вернется на наш уровень», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» в 29 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице шестое место. По итогам сезона подопечные Заура Хапова могут подняться на четвёртую позицию, но для этого ЦСКА (47) и «Краснодару» (46) нужно потерять очки в двух оставшихся матчах.