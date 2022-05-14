Тренер «Уфы»: в матче с Тулой было понятно, кто должен был забить второй мяч

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал победу команды над тульским «Арсеналом» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

«Понятно, что игра была с сумасшедшим накалом. Ничья не устраивала ни нас, ни Тулу. Мы не держали планов отсиживаться, старались играть в атаку.

Вчера прочитал статистику в какой-то статье про «Спартак», нас там упомянули, что мы вторые после «Спартака» команда по нереализации. Моменты создаём, но к сожалению, забиваем их очень редко. Сегодня понятно было, кто должен был забить второй мяч, по-другому никак.

На прошлой пресс-конференции я сказал, что команда будет бороться до конца. Шансы у нас остаются, сами всё видите по турнирной таблице. Мы, конечно, зависим от каких-то результатов, но в любом случае или «Рубин» обыграет «Урал», или «Урал» обыграет «Рубин», или ничья будет, в любом случае мы в гонке – это самое важное!» — передаёт слова Стукалова пресс-служба «Уфы» в телеграм-канале.