Александр Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Брестом»

Сегодня, 14 мая, в рамках 37-го тура французской Лиги 1 «Монако» на стадионе «Луи II» cыграет с «Брестом». Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в стартовый состав команды.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике, Вандерсон, Тчуамени, Фофана, Головин, Бен-Йеддер, Фолланд.

Встреча между «Монако» и «Брестом» начнётся в 22:00 мск.

«Монако» в 36 матчах чемпионата Франции набрал 65 очков и занимает в турнирной таблице третье место. «Брест» с 48 очками идёт на 11-й позиции. Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ», вернувший себе это звание досрочно за несколько туров до окончания турнира.

25-летний Головин в 38 матчах нынешнего сезона стал автором четырёх голов и восьми результативных передач.