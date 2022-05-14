Поль Погба ведёт переговоры с двумя европейскими командами

Представители полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба ведут переговоры с туринским «Ювентусом» и «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, агент 29-летнего футболиста прибудет в Турин в понедельник, где проведёт очередную встречу с представителями «Ювентуса». Зарплата Погба остаётся главной проблемой для возвращения француза в туринскую команду.

Французский «ПСЖ» также проводит переговоры с представителями Погба.

Погба является воспитанником «Манчестер Юнайтед», но в 19 лет он бесплатно перешёл в туринский «Ювентус», за который успешно выступал до 2016 года. Тогда манкунианцы выложили за его переход € 105 млн.

В нынешнем сезоне Погба в 27 матчах во всех турнирах забил гол и отдал девять результативных передач. Соглашение полузащитника с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона.