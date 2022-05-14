Хендерсон прокомментировал победу «Ливерпуля» в финале Кубка Англии

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Англии. Красные в матче за трофей обыграли «Челси» в серии пенальти.



«У нас были шансы, но нам просто не удавалось забить. Мы продолжали играть. Думаю, что в овертайме обе команды уже немного подустали, но мы оставили все силы на поле. Затем настало время серии пенальти. К счастью, нам повезло.



Игра Алисона? Даже не хватит хороших слов! Он невероятен! В играх он делает всё, начинает атаки, спасает, это вратарь, обладающий всеми навыками, включая качества в раздевалке. К тому же он великолепный человек», — цитирует Хендерсона пресс-служба клуба.

Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Ливерпуля» (6:5).



Решающий пенальти реализовал защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас. У «Челси» промахнулись защитник Сесар Аспиликуэта и хавбек Мэйсон Маунт, чей удар отразил Алисон Бекер. Удар нападающего Садио Мане отразил вратарь «Челси» Эдуард Менди.