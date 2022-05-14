Хендерсон прокомментировал победу «Ливерпуля» в финале Кубка Англии

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Англии. Красные в матче за трофей обыграли «Челси» в серии пенальти.
«У нас были шансы, но нам просто не удавалось забить. Мы продолжали играть. Думаю, что в овертайме обе команды уже немного подустали, но мы оставили все силы на поле. Затем настало время серии пенальти. К счастью, нам повезло.
Игра Алисона? Даже не хватит хороших слов! Он невероятен! В играх он делает всё, начинает атаки, спасает, это вратарь, обладающий всеми навыками, включая качества в раздевалке. К тому же он великолепный человек», — цитирует Хендерсона пресс-служба клуба.
Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Ливерпуля» (6:5).
Решающий пенальти реализовал защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас. У «Челси» промахнулись защитник Сесар Аспиликуэта и хавбек Мэйсон Маунт, чей удар отразил Алисон Бекер. Удар нападающего Садио Мане отразил вратарь «Челси» Эдуард Менди.
- 15 мая 2022
-
00:13
-
00:00
- 14 мая 2022
-
23:53
-
23:41
-
23:28
-
23:22
-
23:22
-
23:14
-
23:13
-
23:03
-
23:03
-
22:55
-
22:49
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:18
-
22:06
-
22:00
-
21:54
-
21:54
-
21:38
-
21:30
-
21:29
-
21:24
-
21:22
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:35
-
20:34
-
20:33