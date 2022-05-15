«Манчестер Сити» установил ценник за Габриэла Жезуса для «Арсенала»

«Манчестер Сити» готов продать нападающего Габриэла Жезуса в летнее трансферное окно за € 50-60 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



По сведениям источника, лондонский «Арсенал» готовит предложение по переходу 25-летнего бразильского футболиста. Ранее агент Жезуса Марсело Петтинати заявил, что им нравится проект «канониров».



Жезус стал игроком «Манчестер Сити» по ходу сезона-2016/2017. В текущей кампании нападающий в 39 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.



Соглашение между Жезусом и «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона. Ранее «Манчестер Сити» объявил о переходе форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, чьё присутствие может сократить игровое время Жезуса.

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