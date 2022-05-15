Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенда «МЮ» Энди Коул раскритиковал Рангника за идею о голосовании за нового капитана

Легенда «МЮ» Энди Коул раскритиковал Рангника за идею о голосовании за нового капитана
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул раскритиковал идею нынешнего главного тренера команды Ральфа Рангника о том, чтобы игроки путём голосования выбирали нового капитана.

Рангник сослался на то, что подобная практика есть в Германии и, что ею также пользуются менеджеры АПЛ такие как Хосеп Гвардиола и Микель Артета.

«То, что они практикуют в Германии, — это не то же самое, что принято в Англии. Если бы у Гарри Магуайра был действительно хороший сезон, они бы не говорили о новом капитане. У него был тяжелый сезон, как и у всех остальных. В конечном счёте, без сомнения, он обратится к этому в следующем сезоне.

У «Манчестер Юнайтед» было несколько невероятных капитанов: Брайан Роббсон, Рой Кин, Стив Брюс. К сожалению, таких больше не делают.

Итак, когда вы говорите о голосовании за капитана в Германии — это Германия. В Англии «Манчестер Юнайтед» не голосовал за Брайана Робсона, Стива Брюса, Роя Кина. Они не голосовали за них, потому что это игроки, с которыми ты знаешь, что получишь в итоге», — приводит слова Коула The Sun.

7 больших проблем «Манчестер Юнайтед», которые предстоит решить Эрику тен Хагу 7 больших проблем «Манчестер Юнайтед», которые предстоит решить Эрику тен Хагу
10 летних трансферов для «Манчестер Юнайтед». Кого ищет Эрик тен Хаг? 10 летних трансферов для «Манчестер Юнайтед». Кого ищет Эрик тен Хаг?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022