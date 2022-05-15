Легенда «МЮ» Энди Коул раскритиковал Рангника за идею о голосовании за нового капитана

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул раскритиковал идею нынешнего главного тренера команды Ральфа Рангника о том, чтобы игроки путём голосования выбирали нового капитана.

Рангник сослался на то, что подобная практика есть в Германии и, что ею также пользуются менеджеры АПЛ такие как Хосеп Гвардиола и Микель Артета.

«То, что они практикуют в Германии, — это не то же самое, что принято в Англии. Если бы у Гарри Магуайра был действительно хороший сезон, они бы не говорили о новом капитане. У него был тяжелый сезон, как и у всех остальных. В конечном счёте, без сомнения, он обратится к этому в следующем сезоне.

У «Манчестер Юнайтед» было несколько невероятных капитанов: Брайан Роббсон, Рой Кин, Стив Брюс. К сожалению, таких больше не делают.

Итак, когда вы говорите о голосовании за капитана в Германии — это Германия. В Англии «Манчестер Юнайтед» не голосовал за Брайана Робсона, Стива Брюса, Роя Кина. Они не голосовали за них, потому что это игроки, с которыми ты знаешь, что получишь в итоге», — приводит слова Коула The Sun.