«Не самый худший результат, учитывая, что счёт был 1:3». Магкеев — об игре с «Динамо»
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Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:3).
«За такой игрой было интересно наблюдать со стороны. Учитывая, что мы проигрывали 1:3 и смогли отыграться для нас это не самый худший итог, хотя изначально настраивались только на победу. Но с первых минут получилось так, что пошла обоюдоострая игра, было много моментов. Хорошо, что проявили характер и ушли от поражения. Болельщикам спасибо за поддержку», — сказал Магкеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Динамо» набрало 53 очка в 29 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (45) — на шестом месте.
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