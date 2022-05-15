Леонид Слуцкий: «Урал» был сильнее «Рубина». У нас в каждой игре новая система

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:3).



«Урал» был сильнее и выиграл по делу, могу только поздравить соперника с заслуженной победой. В перерыве мы сделали тактические изменения, у нас в каждой игре новая система, сегодня вот играли 4-4-2, так как не было других вариантов из-за травм», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 29 встречах и опустился на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (30) после этой победы поднялся на 12-е место и покинул зону стыковых матчей.

В 30-м туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». В случае поражения подопечные Леонида Слуцкого вылетят из Российской Премьер-Лиги.