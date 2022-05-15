Сергей Семак прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). В частности, наставник прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота красно-белых на последних минутах игры.

«После игры обмолвился с Кукуяном — редкая ситуация, когда не дают доиграть, а забивается гол, судья поторопился. А вот если бы он отменил пенальти? Был бы свободный с места фола. Интересный момент.



Я не вижу проблем с мотивацией из-за отсутствия еврокубков. Это работа игроков. Они выполняют её, потому что они подписывали контракты. Если возникнет желание у кого-то покинуть команду, то этот вопрос решается по-другому.

Одоевский очень молодой вратарь. Невозможно вырасти, не ошибаясь, не получая игровую практику. По вратарской позиции решим в конце сезона, посмотрим, какие будут варианты.

Кого-то отпустим раньше, в Нижний кто-то не полетит. Сезон тяжёлый был. Но это не значит, что мы будем играть ниже своего уровня. Мотивация будет на таком же уровне», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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