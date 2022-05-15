Андрей Мостовой: насколько знаю, Дзюба не подписывал новый контракт с «Зенитом»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что нападающий команды Артём Дзюба не продлевал соглашение с командой. Текущий контракт 33-летнего футболиста истекает в конце сезона.
«Остается ли Дзюба в «Зените»? Артёма лучше спросите, без понятия. Насколько я знаю, контракт он пока не подписывал никакой. Не знаю, предлагали или нет. Я знаю то же, что и вы», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня, 15 мая, «Зенит» в выездном матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Мостовой реализовал 11-метровый удар в добавленное к матчу время, принеся команде одно очко.
Артём Дзюба появился в матче со скамейки запасных. Форвард является воспитанником «Спартака».
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