Андрей Мостовой: правда ли, что Дзюба не праздновал с «Зенитом» чемпионство? Неправда!

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал неправдой слухи о том, что Артём Дзюба не праздновал чемпионство с «Зенитом».

«Правда ли, что Дзюба не праздновал чемпионство с «Зенитом»? Неправда! Мы и в прошлый год, и в этот всегда праздновали», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).