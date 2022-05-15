«Матч из серии «Ваши ожидания — ваши проблемы». Баженов — об игре «Спартака» и «Зенита»

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал ничейный результат команды с «Зенитом» (1:1) в 29-м туре РПЛ.
«Вообще ничего не получилось из того, что я ожидал. Я хотел более-менее открытой игры с большим количеством моментов и голов. Получилась какая-то скомканная, серая и будничная игра. Будто соперники только начинали чемпионат и присматривались друг к другу. Это футбол — за это мы его тоже любим. Раз так, значит так. Полностью согласен с Андреем Мостовым, что первый тайм был убаюкивающим.
Один из самых важных наших спортсменов сказал одну фразу: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Я с ней всегда полностью был согласен. Этот матч из этой серии», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 15 мая 2022
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