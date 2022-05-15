И. Федотов: формально пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом» надо было перебить

Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод с пенальти в концовке матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

«Формально пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом» надо было перебить, Дзюба вбежал в штрафную раньше. Но арбитры неформально дают игрокам метр от линии. Хотя Дзюба забежал далеко, а Кукуян со своей позиции этого не заметил. Но по правилам игры – нужно было перебивать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте.