И. Федотов: формально пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом» надо было перебить
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Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод с пенальти в концовке матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).
«Формально пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом» надо было перебить, Дзюба вбежал в штрафную раньше. Но арбитры неформально дают игрокам метр от линии. Хотя Дзюба забежал далеко, а Кукуян со своей позиции этого не заметил. Но по правилам игры – нужно было перебивать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте.
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