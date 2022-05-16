Тухель считает, что «Челси» не сможет конкурировать с «Ман Сити» и «Ливерпулем» в будущем

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о том, сможет ли клуб конкурировать с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в следующих сезонах.
«Скорее всего, это невозможно. Они улучшают свой состав в каждом трансферном окне, которое у них есть, в то время как мы теряем ключевых игроков. Конечно, мы теряем Тони Рюдигера, мы теряем Андреаса Кристенсена. Так что это тяжело, и у нас уже есть проблемы с сокращением разрыва», — приводит слова Тухеля Mirror.
На данный момент «Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 70 очков, и уже не участвует в борьбе за титул в АПЛ. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии «Манчестер Сити», набрав 90 очков. На втором месте находится «Ливерпуль», записав в свой актив 86 очко, но у команды есть игра в запасе.
Ранее «Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка Англии.
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